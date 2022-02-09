النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار رئيس مدينة كفر الشيخ وزوجته

أصدرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، قرارا بضبط وإحضار اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الحالي والذي تقدم بإجازة مرضية منذ شهر، وأيضا زوجته هالة طلعت عبدالحميد وكذلك عدد آخر من المواطنين، وهم محمد سامي سالم وعادل سامي سالم للمثول أمامها للتحقيق.

كما أصدرت النيابة في ذات القرار الذي يحمل الرقم 1088 جنح قسم أول كفر الشيخ - التي تحتفظ الدستور بصورة ضوئية منه - قرارا بحبس عدد من الأشخاص وصفتهم بـ"المتهمين" وهم أحمد ماهر والسيد قطب وأدهم محمد الششتاوي 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.

وأمرت النيابة بإحضار عدد من الأشخاص وصفتهم بـ"المجني عليهم" وهم إبراهيم ربيع مغازي البيلي ومحمود رمضان غازي وتامر محمود سامي ومحمد السيد البيلي ورضا السيد سليمان وأسامة فرج عطوة لحضور جلسة التحقيق.

فيما أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن أمر الضبط والاحضار الصادر في حقه هو وزوجته هو بخصوص نزاع على شقة ملك لزوجته، وأن الأمر حاليا منظور أمام النيابة العامة.

فيما لم تقم المحافظة حتي الآن بإصدار أي بيانات أو التعليق علي قرار النيابة أو توضيح أي تفاصيل، وقد اكتفي مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالتعقيب قائلا: إن المحافظة ليست طرفا في تلك القضية لا من قريب أو بعيد وأن اللواء شعبان مبروك في أجازة مرضية حاليا.

يذكر أنه منذ ما يقرب من شهر أعلنت محافظة كفر الشيخ قيام المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسبب إجازة مرضية تقدم بها اللواء شعبان مبروك، إذ تقوم هي حاليا بمباشرة كافة أعمال مجلس المدينة المختلفة.