الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنجلترا تعتزم إلغاء قانون عزل مصابى كورونا قريبًا

عزل مصابي كورونا
عزل مصابي كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن احتمالية إلغاء قانون يطالب بعزل المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.
وأعرب جونسون، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن استعداده لإلغاء هذا القانون قائلًا إنه " في ظل "الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات المتوافرة بشأن كورونا، فإنه يتوقع إنهاء القيود المحلية الأخيرة في هذا الصدد بما في ذلك المطلب القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية قبل شهر كامل".
وأضاف جونسون أنه يعتزم تقديم استراتيجية الحكومة للتعايش مع كورونا بعد فترة قصيرة من الآن.

 

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 400 مليون و700 ألف و805 حالات.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و763 ألفًا و154 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 77 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.7 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ908 آلاف و820 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ634 ألفًا و118 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 504 آلاف و62 وفاة.

المملكة المتحدة قانون العزل كورونا انجلترا مصابي كورونا

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وائل لطفي

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