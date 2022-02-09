الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 27 وفاة و21977 بفيروس كورونا بالأردن

كورونا بالأردن
كورونا بالأردن

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 وفاة و21977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13409 وفيات و1396430 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 30.82 بالمئة.

وأشارت، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 177203 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 194 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1176 حالة.

وأظهر البيان، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

ولفت إلى تسجيل 16226 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1205818 حالة، مشيرًا إلى إجراء 71297 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15290191 فحصًا.

يذكر أنه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 401 مليون و182 ألفا و406 مصابين، حتى صباح الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و782 ألفا و814 حالة، فيما تعافى 321 مليون و66 ألفا و246 حالة.

الأردن كورونا في المملكة فيروس اصابة وفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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