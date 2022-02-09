رئيس «سوهاج الجديدة» يتعهد بحل مشاكل المواطنين: مكتبي مفتوح

عقد مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة اجتماعًا مع قيادات الجهاز من النواب والمعاونين؛ للاستماع إلى المشاكل التي تواجه المواطنين المستفيدين من المشروعات السكنية بسوهاج الجديدة، موضحاً أن الاجتماع استغرق أكثر من 3 ساعات.

وأكد هارب ضرورة العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه المواطنين ووضع أجندة جديدة بالمقترحات لتنمية المدينة.

معوقات الغاز الطبيعي والمدارس والخبز والموصلات

أوضح سكان سوهاج الجديدة، خلال اجتماعهم برئيس الجهاز والنواب والمعاونين وجود حزمة من المعوقات و المشاكل التي تمثل حاجة ضرورية لهم والتي تتمثل في عدم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بالمدينة وعدم توفير المدارس التعليمية بمختلف مستوياتها وعدم وجود خدمة نقل داخلية خاصة بسكان المدينة، كما طالبوا بضرورة تشغيل مخبز المغلق من قبل وزارة التموين.

قال رئيس الجهاز إنه تعهد بحل جميع المشاكل التي يعاني منها سكان المدينة حيث إنه تم التواصل بالفعل مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمة أثناء الاجتماع أمام المواطنين بالمدينة على سرعة الانتهاء من تنفيذ عدد من المدارس للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وقفًا للحاجة الضرورية المطلوبة لسكان المدينة.

فيما يخص المواصلات الداخلية

أضاف هارب أنه قام بالاتفاق مع أحد المستثمرين لتشغيل طفطف داخل المدينة وأنه سيقوم بتحميل الطفطف من القاهرة ليسهل عملية المواصلات الداخلية للمواطنين.

حل منظومة الخبز

وطالب رئيس الجهاز من أحد المواطنين بالمدينة جمع بطاقات التموين، ليقوم مندوب من الجهاز بإحضار الخبز وتوزيعه على المستفيدين في وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لحين وجود حل لإعادة تشغيل المخبز المغلق بالمدينة.