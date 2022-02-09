الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق جوزيف تيتو

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة تعارضات تطوير طريق "جوزيف تيتو" من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائري، والذي تنفذه أجهزة الدولة بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

ورافق المحافظ فى جولته، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مسار جوزيف تيتو جوزيف تيتو محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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