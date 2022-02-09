حبس المتهم بقتل ابنته تعذيبًا بسبب هروبها من المنزل في طنطا

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بتعذيب ابنته بسبب هروبها من المنزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوصول طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، للمستشفى، مصابة بكدمات وإصابات متفرقة ووفاتها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم بتوثيق نجلته في الجدار بحجة تأديبها لكثرة هروبها من المنزل، وأثناء ضربها أُصيبت في رأسها وفارقت الحياة، وحاول المتهم إسعافها ونقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة للتحقيق.