الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمرو عثمان: تنظيم العديد من الندوات للتعريف بقانون فصل الموظف المتعاطي

علاج الإدمان
علاج الإدمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق ينظم العديد من الندوات بمختلف المحافظات بناءً على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس صندوق علاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بآليات تطبيق القانون، موضحا أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم  تطبيق القانون.

واستمع عمرو عثمان، خلال تنظيم ندوة بمحافظة دمياط بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه، الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل  من العمل  خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون  للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن الإدمان التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى ان القانون يتيح التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يوجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل.

وزيرة التضامن محافظة دمياط التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الجهاز الإداري القانون الجديد علاج الإدمان الطب الشرعي

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