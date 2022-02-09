رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار بولس فهمي برئاسة المحكمة الدستورية

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء في التهنئة: «سائلين المولى عز وجل أن يوفقه الله تعالى في أداء مهام هذه الوظيفة القضائية السامية على رأس المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بدور هام في النظام القضائي المصري من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير ما غمض من بعض نصوصها احترامًا لنصوص وأحكام الدستور».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي لها.