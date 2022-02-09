الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صيانة الدش تنتهي بجريمة في العمرانية.. ماذا قال الضباط؟

حبس متهم
حبس متهم

تنشر "الدستور" تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام فني بقتل مسنة تبلغ من العمر 80 عاما داخل مسكنها لسرقتها بمنطقة العمرانية.

وجاء بأقوال رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية أنه بإجراء تحرياته السرية توصلت لصحة قيام المتهم من إزهاق روح المجني عليها غاية سرقتها.

كما جاء بأقوال مقدم شرطة ووكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية بمضمون ما شهده سابقه من ضبط المتهم الذي بمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة غاية سرقة المجني عليه.

وكان قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وسرعان ما انتقل فريق البحث الجنائي لمكان الحادث تبين أن الجثة سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا تعيش بمفردها، وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لكتم أنفاسها مما أسفر عن مقتلها وكان الدافع للجاني هو سرقة العجوز.

ومن خلال تحريات رجال الشرطة كشفت عن أن هناك فني كان يتردد على شقة المجني عليها وقتلها بهدف سرقتها ومن خلال التحقيق معه اعترف بالجريمة وبمكان المسروقات، وأكد خلال التحقيق معه أنه كان يتردد على شقة المجني عليها لعمل صيانة للدش وتمكن من معرفة أنها تعيش بمفردها وتتحرك بصعوبة ليضع خطته ويقوم بقتلها وسرقتها.

وأوضح خلال التحقيقات أن المجني عليها تعرفه جيدًا لذلك قامت بفتح الشقة له بشكل طبيعي وحاول أن يسرق مقتنياتها دون أن يلفت انتباها إلا أنها لاحظته مما جعله يقوم بكتم أنفاسها حتى لا تصرخ وقام بسرقة الشقة وهرب بعد ذلك.

التحريات اتهام فني دش قتل مسنة العمرانية سرقتها

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وائل لطفي

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