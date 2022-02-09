الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات تكشف سبب وفاة 4 من أسرة واحدة في شبرا

تسرب غاز
تسرب غاز

تواصل نيابة شبرا الخيمة أول، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب غاز أثناء النوم، في شقتهم.

وتبين أن وراء الوفاة تسرب غاز من سخان قديم، أثناء النوم فاستنشقت الأسرة جميعًا الغاز المسموم، مما أسفر عن وفاتهم.

كانت منطقة المحلاوي دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع أب وأم وطفلتيهما، إثر تعرضهم باختناق إثر استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة أب وأم وطفلتيهما، لقوا مصرعهم إثر استنشاقهم غاز تسرب أثناء نومهم بشقتهم بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلي الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة كلا من "راضى ع ح"، 36 سنة، وزوجته "أسماء ن ش"، 28 سنة، والطفلة "رحمة ر ع"، 9 سنوات، و"رقية ر ع"، 4 سنوات، وذلك نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بمنطقة المحلاوى دائرة القسم.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

نيابة شبرا الخيمة اول تسرب غاز مصرع أسرة كاملة سخان قديم الغاز المسموم منطقة المحلاوى

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