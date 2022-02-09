الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. آخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ينتهي مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، من استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين في سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، وحدد المجلس اليوم الأربعاء آخر  موعد  لسحب ملفات التخلفات من الجامعات للراغبين الذين لم يحضروا في مواعيدهم السابقة. 

وكانت مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية 

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الماضي 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الماضي 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الماضي 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الماضي 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الماضي 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الماضي 8 فبراير.
- جامعات آخرى- جامعات التخلفات اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

 

مجلس الدولة كليات الحقوق والشريعة الشرطة الجامعات وظيفة مندوب مساعد الجامعات المصرية

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