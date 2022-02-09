الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوغندا تسعى لتشريع قانون يجعل التطعيم إلزاميًا ضد كورونا

كورونا في أوغندا
كورونا في أوغندا

أعلن رئيس برنامج التطعيم الأوغندي، الدكتور "ألفريد دريويل"، أن بلاده تسعى إلى سن قانون يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا، إلزاميًا على جميع المواطنين.

ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية، عن "دريويل" قوله، إن عدد سكان أوغندا يبلغ حوالي 45 مليون نسمة، ولكن لم يتم إعطاء سوى حوالي 12.7 مليون جرعة من لقاحات كوفيد حتى الآن.

وأضاف أن مشروع القانون معروض الآن على البرلمان، وإن لجنة الصحة تدقق فيه، وذلك دون أن يوضح الموعد المحتمل لإقرار القانون من قبل البرلمان، كما لم يذكر ماهية عقوبات عدم الامتثال للإجراء، قائلًا: "إنه للمساعدة في الوقاية من المرض، وبالنظر إلى تأثير الوباء على الاقتصاد، فإن هذا القانون مطلوب".

وأعادت أوغندا فتح اقتصادها بالكامل الشهر الماضي بعد عامين من إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي شملت حظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس وإغلاق الحدود. 

وسجلت البلاد حتى الآن ما مجموعه حوالي 162 ألف إصابة بكورونا وعدد الوفيات 3500، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، واشتكى المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا من أن معدلات التطعيم ظلت منخفضة حتى عندما كانت اللقاحات متاحة.

اللقاحات فيروس كورونا التطعيم رئيس برنامج التطعيم الأوغندي كورونا

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وائل لطفي

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