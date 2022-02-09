الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل انتحال شخصية مجدى يعقوب فى مداخلة هاتفية بأحد البرامج

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

واجهت قناة "الحدث اليوم" هجومًا عنيفًا وكبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ مهني أقبل عليه القائمون على القناة من خلال "فبركة" مداخلة هاتفية للسير مجدي يعقوب في أحد البرامج الشبابية للقناة لاثنين من المذيعين، وتمت فبركته بصورة سيئة للغاية.

تفاصيل فبركة مكالمة الدكتور مجدي يعقوب فى برنامج الحياة أحلى

البداية من تواجد مذيعين في برنامج اسمه "الحياة أحلى" على قناة الحدث تقديم شريف ونوران، ليبدأ المقدم الشاب الحديث قائلا معنا في مكالمة هاتفية حصرية للبرنامج السير مجدي يعقوب ليضيف "فخور جدًا إني بكلم حضرتك لثالث أو رابع مرة" لتدخل المقدمة في الحوار وتشيد بالدكتور مجدي يعقوب لتواجده في الحلقة، وتبدأ في سؤاله عما يحدث في البلد ونصائحه للأطباء الشباب.

ظهر في المداخلة الهاتفية صوت مغاير، لشخص أربعيني على الأكثر، ليس به الحد الأدني من التقليد الصوتي للسير مجدي يعقوب، وظهر كأنه شخص مختلف تماما عن الدكتور مجدي يعقوب المعروف للجميع من صوته ونبرته المميزة، خاصة أنه نادر الحديث في البرامج التليفزيونية إلا في المؤتمرات الطبية، حتى إنه يرفض وقتها التسجيل مع القنوات الفضائية المتواجدة، لكنه بطبيعته مقل من الظهور الإعلامي وقلما نجده في مكالمة تليفونية.

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وعقب انتشار فيديو المداخلة الهاتفية المفبركة نال القائمون على البرنامج والقناة هجوما حادا، لأنه ليس خطأ فقط، بل يعتبر جريمة انتحال صفة طبيب عظيم، ونبرته وصوته معروفان للجميع وليس من السهل فبركة صوته وانتحال شخصيته بهذه الطريقة.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن ما حدث جريمة واستخفافا بعقول الجمهور من خلال مكالمة لواحد من أعظم أطباء العالم هو الدكتور مجدي يعقوب، وطالب البعض بمحاكمة المتسببين في الأمر وإحالتهم لجهات الخاصة بالتحقيق ومعاقبتهم حول هذا الأمر.

مجدى يعقوب فبركة مكالمة الدكتور مجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب الحياة أحلى الحدث اليوم

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