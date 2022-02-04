أبرزهم مجدى يعقوب.. زيارات رسمية رفيعة المستوى للجناح المصرى بـ«إكسبو دبى»

أكد الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن الجناح المصري بإكسبو شهد عددًا من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث يُصنف الجناح ضمن أكثر 3 أجنحة بالإكسبو جذبًا للوفود الرسمية والشخصيات العامة، وكان من أبرز هذه الزيارات زيارة الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، واللاعبة شيماء سامي، بطلة منتخب الريشة الطائرة البارالمبي المصري.

وأبدى الدكتور مجدي يعقوب سعادته بالمحتوى المبهر الذي يعرضه الجناح المصري ليعكس صورة مصر الحقيقية للزوار من كافة أرجاء العالم، من خلال ما يتميز به الجناح من محتوى يبرز مقومات مصر الحضارية والثقافية والاقتصادية، مشيدًا بالحيوية والطاقة التي تتحلى بها الكفاءات الشابة القائمة على إدارة الجناح وقدرتها على استعراض مكوناته ببراعة أمام الجمهور، الأمر الذي يزيد من فخره بكونه من أبناء هذا الشعب العظيم.

وأوضح «حمدي» أن الجناح استضاف فعاليات منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي عقد نهاية شهر يناير الماضي، وذلك على هامش مشاركة اتحاد الغرف التجارية المصرية في فعاليات منتدى الأعمال العربي الروسي، والذي شارك الجناح المصري في تنظيمه.

وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي» أن الجناح استضاف أيضًا اجتماعًا بين مسئولي المجلس التصديري للصناعات الطبية وعدد من الشركات من دول الأرجنتين وأستراليا وروسيا والمكسيك، وذلك على هامش مشاركتهم بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 بمدينة دبي، حيث تناول الاجتماع بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الطبية وإمكانات الشركات المصرية في هذا المجال والأسواق التي يتميز فيها المنتج المصري بميزات تنافسية عالية.