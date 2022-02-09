الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا»: قطاع البترول المصرى يتمتع بفرص استثمارية متميزة

مباحثات مصرية يابانية
مباحثات مصرية يابانية في مجالات البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشي.

وأشار بيان لوزارة البترول، إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المجالات في مصر، فضلاً عن استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

ولفت "الملا"، إلى التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال.

 ونوه بأنه يتم حاليًا إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لكفاءة إدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عمليات تقييم فرص انتاج الأمونيا الزرقاء في مصر في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين شركات إيجاس وإيكم وتويوتا اليابانية، فضلاً عن تقييم فرص تطبيق عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون والتي أظهرت شركتا تويوتا وميتسوبيشي اليابانيتان اهتماماً كبيراً فى المشاركة بها.

وأضاف الوزير أن مصر ماضية في عمليات التحول الطاقي من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً اعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف بالشراكة مع كل الوزارات المعنية.

كما أشار إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخراً لتموين السفن بالغاز المسال بديلاً عن الوقود التقليدي كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات.

وذكر أن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية متميزة ومجالات عديدة لنمو الأنشطة ومجالات العمل في صناعة البترول والغاز بين الجانبين.

ومن جانبه، قال هيروشى، إن التعاون مهم بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتحقيق التوازن في الأسعار بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية وأن بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في كل مجالات الطاقة في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها وأنها أصبحت وجهة استثمارات كثير من الشركات العالمية خاصة في ظل النجاحات التي تحققت مؤخرًا.

مباحثات مصرية يابانية البترول الغاز الطاقة النظيفة السفير الياباني وزير البترول أوكا هيروشي

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