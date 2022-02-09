لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 2790 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2790 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجاء ذلك خلال حملات موسعة استهدفت ضبط القانون، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مواصلة الحملات المرورية لضبط مخالفات المرور للحفاظ على حياة جميع المواطنين وتفادي الحوادث، وتهيب وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية- الموتوسيكل- بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على حياتهم، وعدم الوقوع تحت طائلة قانون ولوائح المرور.