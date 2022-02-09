شقيق شكري بلعيد: «الغنوشي» بين المتهمين باغتيال أخي

قال شقيق شكري بلعيد، إن “هيئة الدفاع التونسية ستكشف عن أسماء ثقيلة، متهمين في عملية الاغتيال، بينهم راشد الغنوشي”.

ولفت عبد المجيد بلعيد، إلى أن “هيئة الدفاع ستكشف اليوم الأربعاء عن معطيات جديدة بخصوص ملف الاغتيال”.

وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" التونسية، أنه سيتم عرض وثائق تثبت تورط أسماء "ثقيلة" في عملية الاغتيال، بينها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفق قوله.

وأوضح أن "رئيس تونس، قيس سعيّد لديه معطيات حول الملف والجهات التي تلاعبت به، خاصة على مستوى وزارة العدل وبعض القضاة المحسوبين على حركة النهضة".