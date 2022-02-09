التحقيق مع راكب حاول تهريب أدوية بيطرية و50 ألف يورو بمطار القاهرة

بدأت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في ضبط راكبة مصرية من أصل أجنبي حاولت تهريب كمية من الأدوية البيطرية.



البداية ، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه أن تكون دوائية داخل حقائب الراكبة، وبتفتيش حقائب الراكبة يدويا، أسفر عن وجود كمية من الأدوية البيطرية و ضبط كمية أخرى من تلك الأدوية مخبأة على جسم الراكبة بلغ إجمالي المضبوطات ٨٥ عبوة وأمبول.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.