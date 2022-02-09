تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة في المقطم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء ، استمرار حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة بأسلوب التوصيلات الكهربائية ومساومة مالكها على دفع فدية مالية لإعادتها بمنطقة القطامية.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب التوصيلات الكهربائية وكسر الزجاج بغرض مساومة أصحابها على مبلغ مالي لإرجاعها.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من شخص، يُفيد بسرقة سيارته ومساومته على مبلغ مالي لإرجاعها.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبمواجهته أرشد عن شريكه وتم ضبطه وبحوزته أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بغرض مساومة صاحبها على مبلغ مالي لإرجاعها وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.