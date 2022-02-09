الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة في المقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء ، استمرار حبس عاطلين لمدة  15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة بأسلوب التوصيلات الكهربائية ومساومة مالكها على دفع فدية مالية لإعادتها بمنطقة القطامية.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب التوصيلات الكهربائية وكسر الزجاج بغرض مساومة أصحابها على مبلغ مالي لإرجاعها.  

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من شخص، يُفيد بسرقة سيارته ومساومته على مبلغ مالي لإرجاعها.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبمواجهته أرشد عن شريكه وتم ضبطه وبحوزته أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بغرض مساومة صاحبها على مبلغ مالي لإرجاعها  وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.

 

القاهرة الجديدة تحقيق متهمين قاضي المعارضات سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس