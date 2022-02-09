الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ساليفان يبحث مع ستولتنبيرغ الاستعداد للحوار مع روسيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج الوضع حول أوكرانيا والحوار مع روسيا.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي لساليفان، أنهما "ناقشا القلق المشترك بشأن زيادة روسيا لعدد القوات على الحدود الأوكرانية، وأكدا التمسك بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا استعداد الولايات المتحدة والناتو لمواصلة الحوار مع روسيا من أجل إيجاد سبيل دبلوماسي لخفض التصعيد".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.

وعلى صعيد آخر، أكد ‏انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تولي أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وأضاف المتحدث أن بلينكن و محمد ناقشا السبل الممكنة للمضي قدما لتسوية القضايا السياسية و الأمنية في أفريقيا، بما في ذلك السودان و مالي و بوركينا فاسو و الحاجة إلى تعزيز الديمقراطية في القارة.

وأوضح برايس ‏أن الوزير الأمريكي شدد كذلك على اهتمام واشنطن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتي نتجت عن القمة الأخيرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لعام 2022 في الفترة من 5 إلى 6 فبراير الجاري.

 و في وقت سابق ، ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض، للتأكيد على أن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بخطى ثابتة" لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

و قال "بايدن"، في تصريحات في بداية الاجتماع مع "شولتز": "ألمانيا هي أحد أقرب حلفاء أمريكا.. إننا نعمل بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي في أوروبا بشكل أكبر و التصدي للتحديات التي تشكلها الصين و لتعزيز الاستقرار في أوروبا".
و نوَّه "بايدن" بأن الطرفين سيناقشان قضايا أخرى، بما في ذلك جائحة كورونا (كوفيد-19) و تغير المناخ، قائلًا: "سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".
و وصف "شولتز" الولايات المتحدة وألمانيا بأنهما "أقرب حليفين"، وأكد ضرورة مناقشة الرد على العدوان الروسي على جارتها أوكرانيا.
و قال "شولتز": "هذا ضروري لاتخاذ الخطوات التي يتعين علينا القيام بها، على سبيل المثال لمحاربة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

روسيا روسي سالي استعداد الاستعداد إلى بير بحث روس حوار ستولتنبيرغ للحوار ساليفان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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