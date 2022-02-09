الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفات وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، أن القصف الصاروخي، الذي نفذته طائرات إسرائيلية أسفر كذلك عن خسائر مادية.

وقال المصدر العسكري إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وذكر المصدر نفسه أنه حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

 وعلى صعيد آخر، أعلنت سوريا عن أنه منذ بداية الحرب على سوريا وصل عدد الشهداء في قطاع النفط والثروة المعدنية إلى 235 شهيدًا و46 مصابًا وبلغ عدد المخطوفين 112، مبينة أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في الوزارة بلغ حوالي 100.5 مليار دولار حتى الآن. 

وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز النظيف تم تسليم 79 % منه لوزارة الكهرباء و6 % لوزارة الصناعة و15 % لوزارة النفط والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكرير حوالي 5.7 مليون طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، أسفلت 77 ألف طن، كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح.

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