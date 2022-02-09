بسمة وهبة تعلن عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.
وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كنت متأكدة إنها زوبعة فنجان وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض ألف مبروك شيرين وحسام".
كانت شيرين عبد الوهاب أعلنت في بيان لها في 3 من ديسمبر انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن أسباب الانفصال تعود إلى الثنائى، ولا ترغب في التطرق لها مؤكدة على أن هذا الانفصال حدث في هدوء.