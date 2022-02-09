مقدمة فى التراث العربى المسيحى على طاولة مكتبة الإسكندرية.. اليوم

ضمن فعاليات الدورة العلمية، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، بعنوان "مقدمة في التراث العربي المسيحي"، لمدة ثلاثة أيام، تستقبل قاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بالمكتبة، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "العلامة القس شمس الرئاسة بركات بن كبر ما له وما عليه"، ويلقيها القس أثناسيوس المقاري الباحث في التراث العربي المسيحي.

ويعقبها محاضرة الدكتور القس باسيليوس صبحي أستاذ تاريخ الطقوس بالكلية الاكليريكية بالقاهرة وعنوان محاضرته "اسهامات أنبا يوأنس أسقف سمنود في القرن الـ 13 في مجال الترجمة"، يليها محاضرة بعنوان «التراث العربي المسيحي مدخلًا للحوار المسيحي-الإسلامي»، ويقدمها الدكتور وجيه ميخائيل أستاذ التراث العربي المسيحي في كلية اللاهوت الإنجيلية.

والدكتور القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية في عين شمس والباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان محاضرته «التراث العربي المسيحي: إشكالية المصطلح وسؤال الهوية».

ويحاضر خلال اغدا الخميس، كل من الدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وعنوان محاضرته «التراث العربي المسيحي في مصر.. محاولة لإعادة صياغة المفاهيم»، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك والمحاضرة تحمل عنوان «قراءة في مخطوط: كتاب الآداب لإفادة الأحداث والشباب، مخطوطات المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي- الجيزة»، الباحث صبحي عبد الملاك الباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان محاضرته «التراث العربي المسيحي أدب أم تراث»، الباحث إسحق الباجوشي الباحث في التراث العربي المسيحي وعنوان المحاضرة «الكتبة الأقباط من القرن 15 إلى القرن 18»، ومن المقرر أن يتم منح شهادات حضور للملتزمين بحضور الدورة.

و تأتى هذه الدورة ضمن ما يقوم به مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

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ـ "اخناتون النبي المفقود" في بيت السناري

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء اليوم أيضا، ندوة لمناقشة كتاب "اخناتون النبي المفقود" من خلال استعراض سيرة هذا الملك المصري والبيئة التي نشأ فيها وتحوله الفكري مرورًا بانتقاله لعاصمته الجديدة وحتى وفاته الغامضة، كما تسلط الندوة الضوء على دراسة كاملة لفلسفته الدينية وعلاقته بالأنبياء الكرام، ولغز العثور على مومياءه مع أحدث الدراسات العلمية لتحليلها بالحمض النووي والاشعة المقطعية، وكذلك استعراض حياة الملكة الجميلة نفرتيتي ودورها في حياة زوجها، وقصة تهريب تمثالها الشهير إلى ألمانيا بالوثائق والمستندات ورحلة البحث عن مومياءها المفقودة، وغيرها من الألغاز والأسرار التي سيتم الكشف عنها بالصور والخرائط.

يحاضر في الندوة دكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الاثار المصرية ومؤرخ فني، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة. ويديرها الكاتب الصحفي محمد الشماع.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.