الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مدير المراكز الثقافية الروسية يبحث مع مسئولين مصريين سبل تعزيز التعاون

مراد جاتين
مراد جاتين

أشاد مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، بالإمكانيات المتميزة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بصفته أحد أهم المعارض على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يُعد نافذة كبرى للتواصل ليس فقط مع الدوائر الثقافية المصرية بل ايضاً مع العالم العربى والدولى.

جاء ذلك فى بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، صدر اليوم في إطار مشاركة روسيا التقليدية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بناء على بروتوكول التعاون بين الوكالة الفيدرالية للطباعة والنشر فى روسيا والهيئة العامة للكتاب فى مصر، الذى يتيح المشاركة المتبادلة في معرضي الكتاب بالبلدين.

وقال البيان إن جاتين قام بمقابلة عدد من المسئولين والمثقفين المصريين خلال تفقده أجنحة المعرض المختلفة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الثقافى المشترك مع البيت الروسى بالقاهرة، ووضع أجندة للتعاون فى عام 2022.

وأوضح البيان أن من بين المسئولين الذين بحث معهم جاتين تعزيز التعاون، الدكتور "هيثم الحاج" رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور "هشام عزمى" الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور "خالد جلال" رئيس قطاع الانتاج الثقافى، والدكتور "هشام عبد العزيز" رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والدكتورة "كارمة سامى" مدير المركز القومى للترجمة، والدكتور "إيمان كريم" المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسفير كازاخستان بالقاهرة "خيرت لاما شريف" والكاتب الصحفى "ابراهيم عيسى"، بحضور "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

وأعرب جاتين عن سعادته بالتعرف على قيادات وزارة الثقافة واستعداده الكامل لتفعيل العلاقات الثقافية مع جميع مؤسسات الوزارة.

بدوره، قال جاد إن جمعية الخريجين قدمت ولا تزال العديد من الأنشطة الثقافية المتعلقة بالثقافة الروسية أو بكل ما هو قاسم مشترك بين الثقافتين، كان آخرها ندوة "200 عام على ميلاد الكاتب الروسى دوستويفسكى" ضمن فعاليات دورة معرض الكتاب هذا العام.. مقدما الشكر لإدارة المعرض برئاسة الدكتور "هيثم الحاج" على التعاون المشترك الذى امتد لسنوات طويلة.

مصر خلال اليوم وزارة الأوقاف روسية معرض روسيا وزارة تعاون قدم لتر للثقافة صحفي تفقد معرض القاهره الدولي للكتاب

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