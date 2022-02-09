الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 49 شخصا إثر وقوع انهيار طيني غربي كولومبيا

جثث
جثث

قالت السلطات في كولومبيا، إن 14 شخصًا قتلوا وأصيب 35 آخرون، إثر وقوع انهيار طيني اجتاح منطقة سكنية في بلدة غربي البلاد.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن مسئولين في كولومبيا قولهم، إنه تم الإبلاغ عن فقدان شخص آخر بعد الانزلاق المميت في "ريسارالدا" ببلدية بيريرا.
وحذر رئيس بلدية بيريرا، الذي أكد عدد القتلى - حسبما تشير الشبكة الأمريكية - من استمرار خطر الانهيار الأرضي في المنطقة، وحث اتخاذ اللازم لتجنب المزيد من الضحايا.

كولومبيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي الإماراتية

وعلى صعيد آخر، أدانت جمهورية كولومبيا، في وقت سابق اليوم، هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ومارتا لوسيا راميريز، وزيرة خارجية كولومبيا.

وأعربت وزيرة خارجية كولومبيا، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتقدمت وزيرة خارجية كولومبيا، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الماضي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأمريكية في الإمارات، أن واشنطن ستزود أبوظبي بطائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة لمساعدة الدولة على التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن. 

وأعلنت الإمارات عن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه مسلحو الحوثيين من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر، وقالت الحركة إنها استهدفت أبوظبي ودبي بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأدانت الولايات المتحدة الهجوم الأخير، وغرّد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "ندين الهجوم الحوثي الأخير على أبوظبي".

كولومبيا انهيار طيني ميليشيا الحوثي الإمارات الأراضي الإماراتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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