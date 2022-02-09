عروض استعراضية خلال احتفالية ذكرى شهداء معركة الواحات ببورسعيد

قدم عددًا من شباب وأطفال محافظة بورسعيد، عروضًا فنية استعراضية للإحتفاء برجال الشرطة، وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

قدمت فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي، عروضًا ارتدى خلالها الأطفال والكبار أعلام مصر وملابس الجيش والشرطة، وذلك وسط تصفيق الحضور وسعادة رجال الشرطة، وإشادة كبيرة من أسر الشهداء.

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وخلال كلمته، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن ما تشهده مصر من إنجازات ما كان لها أن تحدث لولا تضحيات رجال الشرطة والجيش، والذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الاستقرار، ومن أجل أن تظل مصر عزيزة مستقرة.

وأكد المحافظ، أن المصريين هم من قاموا بحفر قناة السويس الجديدة وشق أنفاق قناة السويس، قائلًا: “في هذا الوقت نواجه الإرهاب داخليًا وخارجيًا، وفي ذات الوقت نكتب التاريخ والمستقبل”.

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وقدم المحافظ دروع لأمهات وزوجات شهداء معركة الواحات، وأكد لهم فخر أبناء الوطن بأبنائهم، مؤكدًا أن ذكراهم سوف تظل خالدة في تاريخ الوطن، وسوف تكون دائمًا الدافع للبناء والتنمية.

وخلال الاحتفالية تحدثت نشوي الحوفي عن عددًا من المشروعات التي تشهدها مصر، وأكدت في شرح توضيحي على تحسن الاقتصاد الوطني والبنية التحتية ونسب البطالة في مصر، مؤكدة أن المستقبل سيكون أفضل، مطالبة الشباب بالثقة في مصر وقياداتها.

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وفي شأن آخر أقامت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، احتفالية كبيرة لتخليد ذكرى معركة الواحات وكرمت خلالها أسر الشهداء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية.

وتحدث أسر شهداء معركة الواحات عن بطولات أبنائهم خلال معركة الواحات الشرسة، واكدوا أن ازواجهم وابنائهم كانوا يعشقون هذا الوطن، وضحوا بأرواحهم من أجله، مؤكدين أنهم طلبوا الشهادة من أجل أن تظل مصر عزيزة مستقرة.

وطالب زوجات وأمهات الشهداء الشباب أن يحافظوا على هذا الوطن، وأن يستكملوا مشوار بناء الوطن، مؤكدين أن كل مصري له دور في بناء الوطن، وذلك من خلال الإخلاص في عمله، والمساهمة ولو بالقليل في دعم مسيرة الوطن.

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وخلال كلماتهم سقطت دموع أمهات وزوجات الشهداء، وهم يجسدون الأيام الأخيرة في حياة أبنائهم، الذين سالت دمائهم على أرض مصر الطاهرة، وبكى القيادات الأمنية والشعبية ومئات الحضور لبكاء أسر الشهداء وقدموا التحية لأرواح الشهداء.

وقدم المؤرخ التاريخي محمد بيوض اليوم الثلاثاء عرضًا تاريخيًا، تحدث خلاله عن تاريخ معركة الإسماعيلية، وذلك خلال احتفالية أقامتها محافظة بورسعيد لتكريم أسر شهداء معركة الواحات، في ذكرى عيد الشرطة الـ 70.

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معركة الإسماعيلية التاريخية

وتحدث المؤرخ التاريخي عن معركة الإسماعيلية وما قدمه رجال الشرطة من تضحيات من أجل حماية هذا الوطن، والتي رفضت خلالها قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، وأسفرت عن مقتل 56 من رجال الشرطة المصرية، وأصيب على إثرها 73 شرطيا.