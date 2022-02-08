الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في الفيوم

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء

نجحت أجهزة الأمن في السيطرة على مشاجرة نشبت مساء اليوم الثلاثاء، بين عائلتين بمدينة الفيوم وألقت القبض على طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بحدوث مشاجرة بين عائلتين بمنطقة السهراية مما أدي إلي وقوع إصابات بين أطراف المشاجرة.

وهرعت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني ونجحت قوات الأمن في السيطرة على طرفي المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بين عائلتي الشربيني والجردواية بشارع السهراية وتم فيها استخدام الأسلحة البيضاء والشوم بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء عائلتين بشارع السهراية بالفيوم

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وائل لطفي

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