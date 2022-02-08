تركيا تسجل 111096 إصابة جديدة بكورونا.. و241 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الثلاثاء أن تركيا سجلت 111096 إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، أي أقل بقليل من أعلى مستوى يومي قياسي بلغته الأسبوع الماضي، وأعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهور.



وفي أواخر ديسمبر، استقر عدد الإصابات اليومي عند حوالي 20 ألفا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين بسبب السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

وأعلنت تركيا يوم الجمعة تسجيل رقم قياسي بلغ 111157 إصابة.



وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، وفاة 241 شخصا بسبب كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ الثالث من نوفمبر.

وتستخدم تركيا لقاحي بيونتك/فايزر، وسينوفاك أيضا اللقاح المحلي "تركوفاك"، ولكن تم اتهام نقابة الأطباء في البلاد بنشر بيانات قليلة جدا عن "تركوفاك".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.