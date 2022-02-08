الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: حالتا وفاة و3989 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 587102.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إنه تم تسجيل 5022 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 532926، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.7%.
وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2513 حالة، مبينًا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 51663 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 514.

كوفيد19 وزارة الصحة الكويتية كورونا الصحة الكويتية الكويت

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