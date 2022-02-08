الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: «حياة كريمة» ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

النائب طاهر الأزهرى
النائب طاهر الأزهرى

أكد النائب طاهر الأزهرى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مبادرة "حياة كريمة" و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح منذ عام ٢٠١٩، ساهمت بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين .

وقال عضو مجلس النواب، لـ"الدستور"، أن مبادرة " حياة كريمة" استهدفت الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا داخل القري والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية .
وأكد نائب مستقبل وطن، أن المبادرة منذ إطلاقها وهى تنجح في تحقيق أهدافها، والتى من بينها زواج اليتيمات من خلال توفير كافة التجهيزات الخاصة بالزواج من ملبس ومسكن وأجهزة كهربائية ومنقولات وغيرها من متطلبات الزواج .

وأضاف النائب البرلماني، أن المبادرة نجحت أيضا في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، في القري والنجوع، ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا .

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وأن أطلق المبادرة واعطى توجيهاته لكافة أجهزة الدولة بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كاهل الأعباء عنهم من أجل تحقيق مستوى معيشى افضل وحياة كريمه لهم .

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