الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان النواب» توصى بزيارة ميدانية للغردقة ورأس غارب للوقوف على المشكلات

لجنة الإسكان بمجلس
لجنة الإسكان بمجلس النواب

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه مدينتي الغردقة ورأس غارب، وذلك عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب حسام الدين صالح عوض الله، بشأن:  عدم توصيل مرفق الصرف الصحي لبعض المناطق لمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر، بالإضافة الي سوء حالة مياه الشرب بمدينة رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

وقال النائب حسام عوض الله، إن الأهالي استاءوا من سوء جودة مياه الشرب بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض الخطيرة مما أدي إلي زيادة الأعباء علي الدولة.

وأضاف عوض الله خلال الاجتماع أن عدم تنفيذ وتشغيل الصرف الصحي بالعديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة، علي الرغم من أهمية مدينة الغردقة كمدينة سياحية وبها العديد من المنشآت والمشروعات السياحية التي تعاني من التقصير في عدم توصيل مرفق الصرف الصحي، بجانب معاناة أيضا الأهالي من سكان هذه المناطق من ذلك.

وكانت قد وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وقالت ممثلة وزارة التعاون الدولي إن الهدف من المنحة إجراء دراسات استشارية لرفع كفاءة وتطوير الكهرباء، موضحة أن المنحة تقدر ب ١٧ مليون جنيه كدعم من أجل الاستشاريين.
وتساءل النائب حمادة الجبلاوي وكيل اللجنة: كيف لمنحة محددة أن تكون مقتصرة فقط علي مرتبات ولا يوجد بها ولو ٤% تحسين المنظومة بشكل محدد وواضح.

لجنة الإسكان مجلس النواب النائب عماد سعد حمودة طلب الإحاطة مناقشة الصرف الصحي

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