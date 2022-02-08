الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: لا وجود لمسارات ملموسة لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد حاليا مسارات ملموسة لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية ولا يمكننا الإعلان، بعد أنه يتم تلمس مسارات حقيقية بشأن هذه الضمانات.

وأضاف «بيسكوف» للصحفيين اليوم، ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ستسهم في تهدئة الموقف وتلبي مخاوف روسيا الأمنية-: "لقد قال الرئيس الروسي أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بعض الردود التي تلقيناها من واشنطن و"الناتو" عقلانية، ولكنها للأسف ذات طبيعة ثانوية ولا تلبي النقاط الأساسية للضمانات الأمنية المطلوبة"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يظل مفتوحاً بالمعنى الكامل للكلمة ويظل الأهم بالنسبة لروسيا.

وأكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية أن بلاده لا يمكنها في الوقت الحالي التصريح بأنه يجري تلمس أي حلول حقيقية لموضوع الضمانات الأمنية، قائلا: "حتى الآن لا نرى استعداد نظرائنا الغربيين لأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار".

وفي سياق متصل، قال دبلوماسي فرنسي، اليوم، إن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول "حلول جديدة"؛ للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسي - حسبما أفادت صحيفة ليزيكو الفرنسية - وهو أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الحلول كون العملية بدأت للتو في إشارة إلى المحطتين التاليتين لجولة ماكرون، اليوم الثلاثاء، في كييف ثم برلين.

وتابع الدبلوماسي الفرنسي قائلا: كما سيجري الرئيس ماكرون اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بادين على أن يعاود الاتصال، في غضون أيام قليلة مع نظيره الروسي.

وبحسب «ليزيكو» فإن لقاء ماكرون- بوتين لم يكن حوارا للصم ولكنه ما زال بعيدا عن التوصل إلى حل وسط، مشيرا إلى أنه بعد لقاء دام نحو خمس ساعات ومؤتمر صحفي أنهى الزعيمان ماراثونهما الدبلوماسي والإعلامي بين عبارات مضطربة وابتسامات متوترة.

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية بيسكوف الكرملين ماكرون إيمانويل ماكرون الناتو

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