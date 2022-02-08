الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

سجلت عدد من الدول العربية اليوم، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 ألفا و720 إصابة جديدة، و35 وفاة، وتعافي 11 ألفا و833 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و374 ألفا و453 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و382 وفاة، والشفاء إلى مليون و198 ألفا و418 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي وصل إلى 4 ملايين و622 ألفا و16 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و283 ألفا و265 شخصا.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1618 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و149 ألفا و582 إصابة، كما سجلت تعافي 3 آلاف و132 حالة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و109 آلاف و934 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 15 ألفا و657 وفاة، وذلك عقب تسجيل 40 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 610 إصابات جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 259 ألفا و88 إصابة، كما سجلت تعافي 494 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 172 ألفا و575 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و667 وفاة، وذلك عقب تسجيل وفاة 13 حالة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و989 إصابة جديدة، وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 587 ألفا و 102 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 532 ألفا و926 حالة، وذلك عقب تسجيل تعافي 5 آلاف و22 حالة جديدة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و 482 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 984 ألفا و607 حالات، كما تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و750 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 764 ألفا و430 حالة.

الصحة كورونا كوفيد اللقاح

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وائل لطفي

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