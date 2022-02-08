إيطاليا تسجل 415 وفاة و101.864 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم، عن تسجيلها 415 حالة وفاة و101 ألف و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، في أنحاء البلاد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإيطالية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء انتشار الجائحة، ارتفع إلى 149,512 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 999,095 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، أجريت في غضون 24 ساعة، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 10.2٪.

ولفتت النشرة إلى أن هناك 1376 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، وهم أقل بفارق 47 شخصًا عن أمس، بينما هناك 18,337 مريض في أقسام الاستشفاء الاعتيادية، أي أقل بحاصل 338 مقارنة بأمس.

وذكرت وزارة الصحة أنه منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 11,765,767 شخص بفيروس كورونا إجماليًا، تماثل للشفاء منهم 9,688,455، ومن هؤلاء 164,915 في الـ24 ساعة الماضية.

وخلصت الوزارة بالإشارة إلى أن هناك في إيطاليا حاليًا 1,927,800 شخص إيجابي من ناحية الإصابة بوباء كوفيد- 19، وهم أقل بمجموع 62,901 حالة مقارنة بيوم أمس.

إصابات كورونا عالميًا

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 397 مليونًا و203 آلاف و846 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و749 ألفًا و997 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونًا و878 ألفًا و712 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونًا و272 ألفًا و14 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بــ26 مليونًا و616 ألفًا و14 حالة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.