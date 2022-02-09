الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

6 خطوات تساعد المسلم على الخشوع فى الصلاة

الخشوع فى الصلاة
الخشوع فى الصلاة

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، إن هناك 6 خطوات بسيطة تستطيع أيها المسلم أن تصل بها إلى الخشوع في الصلاة وتقضى على السرحان وتكون مع الله في حالة من الطمأنينة والسكينة مع الله.

وأوضح "البحوث الإسلامية"، خلال منشوره، أن الخطوات الست هى:

  • حسن الاستعداد للصلاة بإسباغ الوضوء والملبس المناسب.
  • الحرص على أداء الصلاة في وقتها.
  • اختيار مكان مناسب للصلاة بعيدًا عن التشويش.
  • استحضار عظمة الله وأنك فى الصلاة واقف بين يديه سبحانه وتعالى.
  • التأني والطمأنينة والسكينة أثناء أداء الصلاة.
  • تدبر معاني الآيات والذكر في الصلاة.

ويشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يقوم بنشر الكثير من الأحاديث النبوية والأدعية والأذكار التي تساعد المسلم على المساعدة في شئون حياته وتذكره بالله، كما تحث المسلم على تقوى الله، وأداء الفرائض والعبادات وحسن التعامل مع الناس وإحياء منظومة الأخلاق.

ولا يقتصر المجمع على إطلاق الحملات التوعوية الدينية والإرشادية فقط، بل يقوم بدور كبير في تنقية كتب التراث، ومراجعة المطبوعات المتعلقة بالمصحف، ودور الوعظ في النوادى ومراكز الشباب من خلال تجول علماء الوعظ بالمحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما يقوم المجمع بنشر الكثير من الفتاوى التي تساعد المسلم على معرفة أمور دينه عبر صفحته الرسمية من خلال لجنة الفتوى، حيث يرد إلأيه الكثير من الفتازى اليومية التي تختص بشئون المسلم اليومية.

طرق الحصول على فتوى من الأزهر

وحدد الأزهر الشريف العديد من الطرق والوسائل للحصول على طلب فتوى، حيث خصص الرقم الساخن لمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، هو: 19906، ويمكن التواصل معه طوال اليوم للرد على الفتاوى المختلفة، من خلال علماء متخصصين بالأزهر الشريف.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الخشوع في الصلاة السرحان الوضوء التشويش الطمأنينة والسكينة الأدعية والأذكار الاحاديث النبوية

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وائل لطفي

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