الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا عاطل لاتهامه بالاتجار في الحشيش بقليوب

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "م ز"، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، حاز بقصد الاتجار مخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث ضبط بحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملائه بدائرة المركز.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، خلال قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت باستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وبالفعل ورد التقرير بأنها لمخدر الحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطل السجن المشدد الحشيش قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس