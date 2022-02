10 أفلام تنافس على جائزة أفضل فيلم بجوائز الأوسكار 94 (فيديو)

يتنافس على جائزة أفضل فيلم في هوليوود هذا العام 10 جوائز لأعمال سينمائية أحدثت حالة رواج عالمي وحققت إيرادات مرتفعة نوعًا ما بشباك التذاكر.

وينافس على جائزة أفضل فيلم belfast وهو فيلم درامي كوميدي أيرلندي بريطاني قادم من سن 2021 من تأليف وإخراج كينيث براناه، وشارك فيه كلا من كاترينا بالف، جودي دينش، جيمي دورنان، سييران هيندز، كولن مورغان، والوافد الجديد جودي هيل.

https://www.youtube.com/watch?v=Ja3PPOnJQ2k

وينافس فيلم "coda"‏ هو فيلم كوميديا دراما من تأليف وإخراج سيان هيدر وبطولة إميليا جونز، اوخينيو ديربيز ومارلي ماتلن، وقد صدر الفيلم في صالات السينما وعلى منصة أبل تي في + في 13 أغسطس 2021 .

https://www.youtube.com/watch?v=0pmfrE1YL4I

وينافس فيلم "Don't Look Up" للنجم ليوناردو ديكابريو وهو كوميديا سوداء أمريكي من كتابة وإخراج آدم مكاي. العمل يضم طاقم تمثيل كبير يتصدرهم جينيفر لورنس وليوناردو دي كابريو بدور عالمي فلك يذهبان في رحلة عالمية لتحذير البشرية من خطر اقتراب كويكب سيدمر كوكب الأرض .

https://www.youtube.com/watch?v=RbIxYm3mKzI

ويشارك فيلم "Drive My Car" وهو فيلم دراما ياباني إنتاج 2021 من بطولة ماساكي اوكادا وهيدتوشي نيشيجيما، تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2021 .

https://www.youtube.com/watch?v=6BPKPb_RTwI

وينافس فيلم "Dune" وهو فيلم خيال علمي أمريكي من إخراج دينيس فيلنوف وكتابة إريك روث، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم لفرانك هربرت، يعتبر أول جزء من اقتباس مخطط له من جزأين للرواية التي صدرت عام 1965 وتحمل الاسم نفسه، والتي تغطي بشكل أساسي النصف الأول من الكتاب .

https://www.youtube.com/watch?v=8g18jFHCLXk

وينافس فيلم "King Richard" وهو فيلم سيرة ذاتية درامي أمريكي جاري إعداده من إخراج رينالدو ماركوس جرين وكتابة زاك بايلين، وابطاله كلا من ويل سميث، وجون برنثال، وأونجانو إيلز، وسنية سيدني وديمي سينجلتون .

https://www.youtube.com/watch?v=BKP_0z52ZAw

وينافس ايضًا فيلم "Licorice Pizza" و هو فيلم كوميدي مغامرات رقمي ثلاثي الأبعاد أمريكي من أصل إسباني ثلاثي الأبعاد تم إنتاجه بواسطة Paramount Animation و Nickelodeon Movies و Ilion Animation Studios إلى باراماونت بيكتشرز .

https://www.youtube.com/watch?v=ofnXPwUPENo

وينافس فيلم "Nightmare Alley" هُو فيلم إثارة نفسي أمريكي قادم من إخراج جييرمو ديل تورو، ومُقتبس من رواية تحمل نفس الاسم من تأليف وليم ليندسي غريشام.

https://www.youtube.com/watch?v=Q81Yf46Oj3s

وينافس فيلم "The Power of the Dog" هو فيلم دراما إنتاج دولي مشترك قادم من كتابة وإخراج جين كامبيون مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس سافاج، الفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش،كيرستين دانست،جيسي بليمنز،توماسن ماكنزي وكودي سميت .

https://www.youtube.com/watch?v=LRDPo0CHrko

واخيرًا ينتافس فيلم "West Side Story" وهو فيلم درامي موسيقي أمريكي رومانسي أخرجه وشارك في إنتاجه ستيفن سبيلبرغ، كتب السيناريو توني كوشنر وصمم الرقصات جوستين بيك، الفيلم مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية لعام 1957 التي تحمل نفس الاسم من تأليف آرثر لورنتس وليونارد برنستاين وستيفن سوندهايم، والتي تستند إلى مسرحية روميو وجولييت لشكسبير.

https://www.youtube.com/watch?v=A5GJLwWiYSg