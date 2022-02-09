بعد الملكة إليزابيث.. تعرف على قائمة أطول حكام العالم

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بسبعة عقود على حكم العرش في المملكة المتحدة، وبصفتها رئيسة دولة الكومنولث، عززت موقعها كأطول حاكمة حكمت على قيد الحياة.

وأصبحت الملكة إليزابيث أطول ملوك المملكة المتحدة حكمًا في سبتمبر 2015، عندما تجاوزت فترة حكم الملكة فيكتوريا، التي اعتلت العرش في عام 1837 عن عمر يناهز 18 عامًا وحكمت لمدة 63 عامًا و216 يومًا، وانتهت في 22 يناير 1901، عندما توفيت عن عمر يناهز 81 عامًا.

أطول خمسة حكام في العالم

الملكة إليزابيث الثانية

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بمرور 70 عامًا على العرش في 6 فبراير 2022، إيذانًا ببدء عام اليوبيل البلاتيني لها.

طوال فترة حكمها، خدمت من قبل 15 رئيس وزراء من ونستون تشرشل إلى بوريس جونسون، وهي لا تزال الشخص الوحيد في بريطانيا المسموح له بالقيادة بدون رخصة قيادة.

السلطان حسن البلقية - بروناي

أحد أغنى أثرياء العالم بثروة تقدر بـ 20 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، تم تتويجه في الأول من أغسطس عام 1968 إلى جانب كونه سلطانًا كان وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية.

البلقية، 75 عامًا، تلقى تعليمه في معهد فيكتوريا في كوالالمبور وتخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة عام 1967 مثل والده، حصل على وسام من الملكة إليزابيث الثانية، وأشرف على استقلال بروناي عن بريطانيا في عام 1984 بعد 96 عاما.

احتفل بيوبيله الذهبي في عام 2017 بمناسبة مرور 50 عامًا على حكمه.

الملكة مارجريت الثانية - الدنمارك

أصبحت الملكة مارجريت الثانية ثاني ملكة على الدنمارك بعد مارجريت الأولى، التي حكمت من 1375 إلى 1412، درست علم الآثار في عصور ما قبل التاريخ في كلية جيرتون، كامبريدج، واحتفلت باليوبيل الذهبي لها في 14 يناير 2022، وهي لغوية بارعة تتحدث الدنماركية والفرنسية والإنجليزية والسويدية والألمانية، وهي فنانة بارعة.

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي - الشارقة الإمارات

الشيخ الدكتور سلطان هو صاحب السيادة حاكم الشارقة وعضو في المجلس الأعلى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا لأخيه الشيخ خالد بن محمد القاسمي عقب وفاته في 25 يناير 1972، كان الشيخ الدكتور سلطان سابقاً وزيراً للتربية والتعليم في الإمارات.

تلقى تعليمه في الإمارات قبل حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة، ودرجتي دكتوراه إحداهما في التاريخ من جامعة إكستر والأخرى في الجغرافيا السياسية للخليج بجامعة دورهام، كما أنه حاصل على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية.

الملك كارل السادس عشر - ملك السويد

اعتلى الملك كارل السادس عشر جوستاف العرش بعد وفاة جده الملك غوستاف السادس أدولف في 15 سبتمبر 1973.

أصبح جوستاف والد ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير كارل فيليب والأميرة مادلين، أطول ملوك في تاريخ السويد متجاوزًا فترة حكم الملك ماجنوس الرابع (1319-1364) البالغة 44 عامًا و 222 يومًا في 26 أبريل 2018.