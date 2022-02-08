الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«نقل النواب» توصي بوضع جدول زمني لعملية إحلال وتجديد طريق دمياط ـ شربين الغربي

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميا من وإلى ميناء دمياط.

حيث طالبت النائبة بعمل بلاطات خرسانية حيث ان طريق دمياط شربين الغربي متهالك ويمر بعدة مراكز ولم يتم رصفه منذ عدة سنوات ، مؤكدة ان ميناء دمياط يخرج منه يوميا ٣٦٠٠ سيارة نقل وبالتالي يتم اهلاك للطريق وبخاصة ان بعض سيارات النقل تكون بها حموله زيادة مما يؤثر على حاله الطريق .

ومن جانبة قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، إن هناك بالفعل تاثير كبير للاحمال الزائدة  علي الطرق لان سيارات النقل التي تخرج من ميناء دمياط  ، احيانا بتشيل اكبر من حمولتها الطبيعية.

وأضاف بدر الدين، أن طريق دمياط الغربي من الطرق المهمه ، ويحتاج الي الرصف الخرساني، وسنقوم بعمل دراسة لطلب الاحاطة  ، ومن الممكن ان نقوم بعمل رصف اتجاة خرسانه، والاتجاة الآخر أسفلت لتقليل التكلفه ،وسيتم الرد خلال اسبوعين.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بتغليظ العقوبات  الغرمات في حوادث الطرق والحمولات الزائدة  ، ولا يعقل ان يسير الشباب بسرعه جونية ويقتل الابرياء ويحصل علي عقوبة لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبة.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، إن الطريق حيوي ويؤدي لميناء دمياط ، بيتم تجهيزه الآن بناء علي توجيهات اللجنه وتقريرها عقب الزيارة التي قامت بها لمحافظة دمياط واعداد تقرير عن حاله الطريق. 

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي،  إن طلب الاحاطه يتضمن رؤية شاملة لمسار مصر الإقتصادي ، وكان لابد من ان يكون هناك رد شامل علي طلب الإحاطة  من مسئولي وزارة النقل وذلك حفاظ على وقت اللجنة .

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء، بوضع جدول زمني لعملية الإحلال والتجديد لطريق دمياط شربين الغربي، حيث أنه من أهم الطرق وربطه بأهم الموانئ حيث أن ميناء دمياط يعد من أهم الموانئ، والمنطقة اللوجستية بدمياط.

لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد طلب الإحاطة التهالك السريع ميناء دمياط بلاطات خرسانية سيارة نقل

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