الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عميد طب عين شمس: «قابلنا طبيب الدمرداش المستقيل.. والتحقيقات شغالة»

الدكتور أشرف عمر
الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب،

قال الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس: «علمنا بالواقعة وتابعنا ما تم تداوله على السوشيال ميديا وتمت مقابلة الطبيب».

وأضاف عميد الكلية فى تصريح خاص لـ"الدستور": «التحقيقات شغالة على قدم وساق وسيتم إعلان نتيجتها رسميًا عقب الانتهاء منها».

وكتب الطبيب محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «النهاردة خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس.. وأنا والله لا عايز أبقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقى بسهولة في مستشفيات الجامعة".

وأضاف: «الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللى استلم قبلك له أفضلية عليك– وطبيعي جدًا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور– لكن للأسف الشديد اللى بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه إنه ينام أو يروح بيتهم أو حتى يروح ياكل، والكلام دا مش مبالغة، وفي غياب المحاسبة بيبتدي الطرف صاحب المميزات والسلطة يمارس ساديته ويطلع عقده على كل اللى تحته، والمشكلة إنه كلنا رغم إننا اتحطينا في نفس الظروف وأخدنا نفس القدر من التعليم، لكن للأسف ما أخدناش نفس القدر من التربية، فبيبقى كل طموحك كطبيب لسه مستلم «جونيور يعني» إنك تروح تلاقى السينيور اللى هتقع معاه شخصية متربية ومعندهاش عقد».

كانت قصة الطبيب محمد صلاح حديث التخرج الذي يعمل فى مستشفي الدمرداش وقدم استقالته، قد تصدرت منصات السوشيال ميديا، التي لاقت تعاطفًا كبيرًا معه، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التعليم العالي بالتدخل في الأمر والعمل على حل الأزمة.

نتيجة محمد صلاح رئيس مجلس إدارة سوشيال ميديا المستشفيات التواصل الاجتماعي جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا