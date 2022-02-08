عميد طب عين شمس: «قابلنا طبيب الدمرداش المستقيل.. والتحقيقات شغالة»

قال الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس: «علمنا بالواقعة وتابعنا ما تم تداوله على السوشيال ميديا وتمت مقابلة الطبيب».

وأضاف عميد الكلية فى تصريح خاص لـ"الدستور": «التحقيقات شغالة على قدم وساق وسيتم إعلان نتيجتها رسميًا عقب الانتهاء منها».

وكتب الطبيب محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «النهاردة خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس.. وأنا والله لا عايز أبقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقى بسهولة في مستشفيات الجامعة".

وأضاف: «الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللى استلم قبلك له أفضلية عليك– وطبيعي جدًا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور– لكن للأسف الشديد اللى بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه إنه ينام أو يروح بيتهم أو حتى يروح ياكل، والكلام دا مش مبالغة، وفي غياب المحاسبة بيبتدي الطرف صاحب المميزات والسلطة يمارس ساديته ويطلع عقده على كل اللى تحته، والمشكلة إنه كلنا رغم إننا اتحطينا في نفس الظروف وأخدنا نفس القدر من التعليم، لكن للأسف ما أخدناش نفس القدر من التربية، فبيبقى كل طموحك كطبيب لسه مستلم «جونيور يعني» إنك تروح تلاقى السينيور اللى هتقع معاه شخصية متربية ومعندهاش عقد».

كانت قصة الطبيب محمد صلاح حديث التخرج الذي يعمل فى مستشفي الدمرداش وقدم استقالته، قد تصدرت منصات السوشيال ميديا، التي لاقت تعاطفًا كبيرًا معه، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التعليم العالي بالتدخل في الأمر والعمل على حل الأزمة.