رئيس «القومي للاتصالات» يؤكد أهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي

أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، على أهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين.

واستعرض الجمل الأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تحكم إنشاء وتشغيل محطات المحمول مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية في مجال محطات المحمول ومنها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية الدولية للإشعاع غير المتأين والتي تلتزم بها شركات المحمول وتضمن الحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.

وأثنى الجمل على ما تم من جهود من جانب كافة الجهات المعنية بالدولة في مجال حوكمة منظومة محطات المحمول، وأوضح دور الجهاز في الرقابة الدورية على محطات المحمول بعد انشائها وبما يضمن اجراء التفتيش الدوري لكافة محطات المحمول العاملة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 – 4 سنوات، ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الإدارات المعنية بإجراءات اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات التي يتم استخدامها من خلال المواطنين لضمان التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية أيضا.

وأوضح الجمل أن الجهود المشتركة أسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في مجال انشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في عام 2021 حيث زادت أعداد المحطات بنسبة 93% بالمقارنة مع ما تم تحقيقه في عام 2020، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع نصب عينه أن يكون مستوى جودة خدمات المحمول مطابق للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع المعايير الصحية والبيئية.

وفيما يخص الإجراءات التي تم العمل عليها لمواكبة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات أشار الجمل الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف الحفاظ على معدلات النمو في مجال انشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول والتعاون البناء مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

ونوه الجمل إلى قيام شركات المحمول بالبدء في تفعيل الترددات الجديدة التي تم العمل بها مؤخرا ساعدت في تقليل الاختناقات في شبكات المحمول في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنسب تتراوح بين 20 -30 % ومن المنتظر زيادة نسبة التحسن قريبا مع التأكيد على حدوث تحسن كبير في مجال خدمات نقل البيانات وبالتالي التأثير الإيجابي على تحسن خدمات الصوت خصوصا مع اعتماد الجهاز القومي لتفعيل خدمات VOLTE.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء والتي فتحت فيه ملف مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في انشاء أبراج تقوية الشبكات، وبحضور كافة الجهات المعنية من الحكومة وشركات المحمول، وذلك بحضور ممثلي البيئة والتنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.