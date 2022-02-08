دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة بشارع فيصل

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، نيران حريق شقة بشارع فيصل غرب المحافظة دون إصابات بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بآخر شارع فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع نائبه لقطاع إطفاء الغرب وقوات الشرطة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق وحدة سكنية، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.