الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة بشارع فيصل

حريق
حريق

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، نيران حريق شقة بشارع فيصل غرب المحافظة دون إصابات بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بآخر شارع فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع نائبه لقطاع إطفاء الغرب وقوات الشرطة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق وحدة سكنية، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

الحماية المدنية حريق شقة شارع فيصل شرطة النجدة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا

فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه