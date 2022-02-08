الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة ملوي يستعرض أعمال تطوير قرى المدينة خلال 2021

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعًا مع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى، اليوم الثلاثاء، استعرض خلاله أعمال تطوير قرى مركز ومدينة ملوى، خلال عام “2020/2021” بقطاع «الانارة ـ والنظافة ـ والرصف».

وقال رئيس المدينة إن قطاع الإنارة شهد تدعيم الإنارة العامة بـ5 محولات وذلك لإعادة انارة الطرق التي تم سرقتها عقب الانفلات الأمني «طريق المحيط غرب ـ طريق البياضية ـ طريق الشيخ حسين كما تم تدعيم قرى المركز والمدينة بـ 7 آلاف كشاف ليد و22 ألف لمبة ليد لإنارة الطرق الرئيسية والفرعية.

وشهد قطاع الرصف  تركيب بلاط الانترلوك بشارع مارية وجارى تمهيد شارع ام المؤمنين تفرعاته وشارع حمودة وتم البدء في رصف عدد من شوارع المدينة والتي لم يسبق لها الرصف نهائيا وذلك بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق بها، مثل شوارع "عباس العقاد بتفرعاته ـ والمعهد الديني القديم ـ ومجمع الكنائس ـ وشارع محمود خليفة بتفرعاته " وسيتم العمل بباقي شوارع المدينة تباعاً حسب الخطة المحددة لإعادة رصف جميع شوارع المدينة.

كما تم الانتهاء من رصف طريق " حمزاوي ـ قلندول، طريق دير البتول، طريق الساحلية ـ المعصرة، طريق عزبة عفيفي، طريق عزبة الشماس، طريق العرين القبلي بجانب الانتهاء من اعمال رد الشيء لأصله الناتج من اعمال حفر توصيل الغاز بقطاعات 1،2،3،4،5،6 بمعرفة استشاري من كلية الهندسة بجامعة المنيا، وتم رد الشيء لأصله بقطاعات 7،8،9،10،11،12 وجارى الانتهاء من الإجراءات بعمل اختبارات من قِبل الاستشاري قبل الاستلام وجارى نهو الدراسات والرسومات الخاصة بتطوير كورنيش المدينة وسور ترعة الابراهيمية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن قطاع النظافة تم العمل لتحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز والمدينة حيثُ تم تدعيم منظومة النظافة بـ  2 لودر، و5 قلاب قمامة 20 متر مكعب و تدعيم منظومة النظافة بـ 55 صندوق قمامة وذلك لتغطية أكبر عدد من شوارع المدينة وجارى استلام 2 لودر، وسيارة مكبس لجمع القمامة من الصناديق

وأشار رئيس مركز ومدينة ملوي أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا لمضاعفة الأداء في العمل لتعظيم وتحسين اوجه استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات

المنيا رئيس مركز ملوي يستعرض أنجازات الإنارة والرصف والنظافة اجتماع مع نوابه ورؤساء القري اللواء أحمد السايس

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