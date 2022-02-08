بالأسماء.. إصابة 6 فى تصادم سيارتى ملاكى وإطفاء بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة إطفاء على طريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة قنا.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بإصابة عثمان أحمد شحات، يبلغ من العمر 18 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، ونبيهة عبدالمنعم مصطفى، تبلغ من العمر 50 عاما، باشتباه كسر بالساعد اليمنى، وأمل يوسف شحات، تبلغ من العمر 28 عاما، بكدمات وسحجات، وأحمد شيخون عبادي، يبلغ من العمر 46 عاما، بسحجات وكدمات، ومنة عادل عبدالمنعم، تبلغ من العمر 29 عاما، بسحجات وكدمات، وأحمد صالح محمد، يبلغ من العمر 28 عاما، بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور بفتح الطريق وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.