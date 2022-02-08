لجنة الآثار فى «شقة الزمالك»: «المتهم خبير آثار»

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كنز شقة الزمالك"، أن أساتذة الآثار أكدوا من خلال توصيف حائز شقة الزمالك للمقتنيات المعثور عليها أن المتهم “خبير آثار”، وأكدوا أن التقرير الذي كتبه المتهم دليل قاطع بدرايته الكاملة بأثرية المضبوطات وتاريخها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بفحص 15 شاهدًا من خبراء المجلس الأعلى للآثار أكدوا جميعًا أن توصيفات المتهم دالة على دراية كاتبها وخبرته الكبيرة في مجال التحف والآثار، وامتلاكه القدرة العالية على التمييز بين العصور والحضارات المنتمية إليها القطع بطريقة فنية دقيقة، وإحاطته بمصطلحات أثرية رصينة لا يعلمها إلا أهل الخبرة والصنعة وعلماء الآثار، وأنهـم تبينوا من فحص الكتب والكتالوجات المضبوطة تضمنها في مجملها كمًا كبيرًا لصور تحف وقطع وتماثيل وأيقونات وعملات تنتمي لعصور وحضارات مختلفة مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير ثمن بيع بعضها، وأن منها ما يماثل قطعًا أثرية مضبوطة بالوحدة السكنية محل الواقعة.