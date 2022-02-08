الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشيد بدور برنامج الأغذية العالمى

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالسيد برافين أجراوال، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر والوفد المرافق له ضمن زيارته لعدد من المشروعات التي ينفذها البرنامج بالمحافظة، بحضور الدكتور على حزين، ممثل وزارة الزراعة.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى لبرنامج الأغذية العالمى، وخاصة في ظل الرؤية الشاملة للمحافظة لتعظيم الاستفادة من المشروعات المخطط تنفيذها فى 39 قرية من الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة، بجانب المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال استثمار أفكار المشروعات لمبادرة "شباب أسوان يبتكر"، وخاصة في البرمجيات والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن تنفيذ فكرة المزارع التجريبية لصغار المزارعين.

وأكد محافظ أسوان أنه تم الإتفاق أيضاً على دعم تنفيذ مشروع التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والعمل على تدويرها، لتعمل بجانب مصانع تدوير القمامة وهو الذى يتوازى مع دعم وزارة الزراعة بـ 18 ماكينة فرم مخلفات سيتم توزيعها في القرى التي تشهد كثافة في المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست والأسمدة.

وفى نفس السياق وجه برافين أجراوال الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم كافة التسهيلات والتعاون البناء بإنجاح المشروعات المستهدفة لبرنامج الأغذية العالمى في أسوان، وذلك تماشياً مع المشروعات الجارية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث جار تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي، وخاصة المزارع التجريبية ومساعدة الحوامل والأطفال، وطلاب المدارس المجتمعية، مع أهداف مواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول الرقمى والابتكارات، علاوة على ربط المنتجات بالتسويق.

وأشار إلى أنه في نفس الإطار نحن نعمل على أن تستهدف هذه المشروعات خدمة صغار المزارعين بتوحيد الحيازات وتنفيذ منظومة الرى بالتنقيط وإقامة المحطات الشمسية الصغيرة وغيرها.

مصر أسوان وزارة الزراعة برنامج محافظ أسوان المشروعات الصغيرة

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