الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح فعاليات معسكر قادرون باختلاف (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فاعليات معسكر قادرون باختلاف، والذي يقام بالمدينة الرياضية ببورسعيد تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالطلاب القادرون باختلاف.

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شارك في المعسكر الطلاب القادرون باختلاف من جامعة بورسعيد ونادى التثقيف الفكري بمديرية الشباب والرياضة، وتضمن العديد من الأنشطة الترويجية والتثقيفية وورش عمل من الهلال الأحمر ببورسعيد عن الإسعافات الأولية.

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وفى كلمة أكد الدكتور أيمن إبراهيم على حرص إدارة وقيادة الجامعة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف خدمة ورعاية أبنائنا الطلاب القادرون باختلاف، وذلك لاعتزازنا بهم باعتبارهم قوة ناعمة مضافة ، مثلوا الجامعة في الكثير من المحافل داخل وخارج الوطن، مقدمًا الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد ونادى التثقيف الفكري لتقديم خدماتهم لا نجاح المعسكر.

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حرص رئيس جامعة بورسعيد على تكريم عددًا من الطلاب المتميزين من القادرون باختلاف وهم "  احمد عبد الناصر ثالث جامعات العاب قوى، ومحمد طه ثاني جامعات العاب قوى، وخالد على ثاني الجامعات رفع أثقال، وفاطمة النجار أول الجامعات رفع أثقال، والدكتور تامر السعيد منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمود حسن مدير المدينة الرياضية، ومحمود جمال منسق التطوع بالهلال الأحمر المصري ببورسعيد، وإيهاب أبو المعاطي مدير عام رعاية الطلاب، وإبراهيم النمس مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والكابتن محمد تمام مشرف ومدرب فريق جامعة بورسعيد، وفريق العمل بالإدارة وممثلى وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بورسعيد.

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وأشرف علي الفعاليات الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور  صلاح هاشم منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، بالتعاون بين جامعة بورسعيد الإدارة العامة لرعاية الطلاب ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

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عمل الاحمر تكريم الرى شئون التعليم والطلاب شباب الشباب والرياضة الجامعات خالد محمد الوطن على جامعة مدير

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