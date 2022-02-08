الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جامع»: التنسيق بين مختلف الوزارات استعدادًا لمنتدى «سان بطرسبرج»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا؛ للتحضير للمشاركة مصر، ضيف شرف الدورة الـ25  لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي سيعقد بروسيا خلال شهر يونيو القادم.

وشارك في الاجتماع؛ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآخرين.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم  وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصرى بالمنتدى، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصرى والمقام على مساحة 406 متر مربع، الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية  وتطلعها  نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصرى بالمنتدى؛ نظرًا لنجاحها فى تنظيم الجناح المصرى بإكسبو 2020 دبي، والذي يحظى باهتمام عالمى كبير من مختلف رواد “إكسبو”، لافتةً إلى أن الجناح سيتشرف بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمين بوتين، وهو الأمر الذي يعطي زخمًا كبيرًا للجناح المصري.

على مجلس الوزراء الشركات ترويج اثار سياح تصنيع اقتصاد اجتماع خلال السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

شهود قضية «شقة الزمالك»: «اشتبهنا فى أثرية التحف أثناء تنفيذ الحكم»

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رياح وأمطار وصقيع على هذه المناطق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف .. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديد

فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس