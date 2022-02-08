«جامع»: التنسيق بين مختلف الوزارات استعدادًا لمنتدى «سان بطرسبرج»

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا؛ للتحضير للمشاركة مصر، ضيف شرف الدورة الـ25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي سيعقد بروسيا خلال شهر يونيو القادم.

وشارك في الاجتماع؛ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآخرين.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصرى بالمنتدى، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصرى والمقام على مساحة 406 متر مربع، الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصرى بالمنتدى؛ نظرًا لنجاحها فى تنظيم الجناح المصرى بإكسبو 2020 دبي، والذي يحظى باهتمام عالمى كبير من مختلف رواد “إكسبو”، لافتةً إلى أن الجناح سيتشرف بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمين بوتين، وهو الأمر الذي يعطي زخمًا كبيرًا للجناح المصري.