التحقيق مع 10 أشخاص تشاجروا بسبب خلاف على ركن «توك توك» بالطالبية

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وقوع مشاجرة، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج بالطالبية والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبدأت النيابة التحقيق مع 10 أشخاص طرفي المشاجرة.

وعن التفاصيل وقعت المشاجرة بين 10 أشخاص وتبادل الطرفان الاعتداء فيما بينهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقل على الفور وبصحبته قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 10 أشخاص، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن سبب المشاجرة، نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك، وحارس جراج، بسبب ركن السائق التوك توك الخاص به أمام الجراج، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان كل منهما بأصدقائه، وتبادلوا الاعتداء فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.