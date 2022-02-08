كيف تتعامل مع مراهق نرجسي؟

عندما يصل الأطفال إلى سنوات المراهقة ، قد تجد صعوبة في التعامل معهم لأن أفكارهم وأنماط سلوكهم تتغير بشكل كبير، و قد يصبح بعض الأطفال أيضًا مراهقين نرجسيين منغمسين في أنفسهم، و من المرجح أن يكون هؤلاء الأطفال غير مدركين لمشاعر الآخرين ويتوقعون من الناس مدحهم.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ momjunction ” كيفية التعرف على علامات النرجسية لدى المراهقين والتعامل مع المراهق النرجسي.

معنى النرجسية:

تشير النرجسية إلى حالة ذهنية يبدأ فيها ابنك المراهق بالتفكير جيدًا في نفسه ومظهره الجسدي، وقد يصبح ابنك المراهق متمركزًا حول نفسه دائمًا ويتحدث عن مواهبه ومظهره وقدراته.

علامات تدل على أن ابنك المراهق نرجسي:

يشعر بأنه أفضل من أي شخص آخر:

إنها علامة كلاسيكية تشير إلى النرجسية قد يعتقد ابنك المراهق حقًا أنه أفضل من أي شخص آخر ، ولكن قد لا يكون لذلك أي علاقة بإنجازاته الشخصية.

المبالغة في قدراتهم:

قد يبدأ ابنك المراهق في التباهي أمام أصدقائه بالمواهب أو الهدايا العديدة التي يمتلكها على سبيل المثال ، قد يخبرون أصدقاءهم أنه لا أحد يستطيع الغناء أو الرقص برشاقة كما يمكنهم.

توقع الثناء من الجميع:

سواء كان ابنك المراهق يستحق التكريم حقًا أم لا ، فإنهم يبدأون في توقع ذلك كرد فعل طبيعي تجاههم، و ربما لم يفعل ابنك المراهق أي شيء خارج عن المألوف يستحق التقدير ولكنه قد يشعر بالإهانة إذا لم يقل أحد أشياء جيدة.

عدم إعطاء فكرة لمشاعر الآخرين:

بينما يبحث ابنك المراهق باستمرار عن الثناء والغار ، قد يفشل في التعرف على المشاعر التي يمر بها الآخرون.

انظر بأسفل إلى الأشخاص "الدونيين":

قد لا يكون ابنك المراهق جيدًا كما يظن ، ولكن سيكون له رأي سلبي بشأن أولئك الذين يرون أنهم أقل شأناً و قد يكون طفلك أيضًا وقحًا صريحًا معهم.

صعوبة الحفاظ على العلاقات:

إذا استمر ابنك المراهق في تغيير أصدقائه أو شركائه بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب موقفه النرجسي.

التعامل مع ابنك النرجسي:

انتبه إلى ابنك المراهق:

قد تعتقد أن هذا هو ما لا يجب عليك فعله عندما يكون لدى ابنك المراهق مثل هذه الآراء العالية عن الذات ، ولكن في كثير من الأحيان ، قد يكون موقف طفلك بسبب شغفه باهتمامك أخبر ابنك المراهق بمدى أهميته وقيمته ، ولماذا هم مميزون بالنسبة لك.

ابقَ على اطلاع على تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي لابنك المراهق:

راقب صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمراهقك وتفاعلاتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال إذا شعرت أن ابنك المراهق وقح أو غير حساس للآخرين ، فتأكد من التحدث معهم بشأن ذلك وشرح سبب عدم وجود مبرر لهذا السلوك.

أظهر لهم أن المظهر ليس كل شيء:

أكد على حقيقة أن المظهر الجيد أو ارتداء أفضل العلامات التجارية لا يعكس ذاته الداخلية أخبرهم أنه يجب عليهم التخلي عن الأشياء المادية والسطحية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وأن يروا كيف لا يلاحظ العالم.

تجاهل حديثه الذاتي:

ابدأ في تجاهل ابنك المراهق إذا كان يتحدث باستمرار عن نفسه بشكل كبير لا تنتقدها أو تحاول تصحيحها طوال الوقت إذا لم تعير أي اهتمام ، فقد يغيرون اتجاههم إلى الأبد.